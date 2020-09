Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Fahrraddiebstahl

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am 07.09.2020 (Montag) wurde am Jugendzentrum in Saarbrücken-Dudweiler das Fahrrad eines Jugendlichen entwendet. Das Rad stand in Zeitraum zw. 14:00 Uhr und 20:00 Uhr neben dem Haupteingang. Es handelte sich um ein Mountain-Bike der Marke Rockrider, Typ 520 S, mit einem schwarzen Rahmen, der mit roten Aktzenten verschönert ist. Reifengröße 27,5''. Das Fahrrad hatte noch einen Zeitwert von ca. 180 EUR.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell