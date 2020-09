Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl eines Motorrollers

66280 Sulzbach (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Rollers der Marke Peugeot, Farbe schwarz, mit angebrachtem grauem Koffer. Der Motorroller war auf dem Parkplatz Am Markt in Sulzbach abgestellt und wurde in der Abwesenheit der Eigentümerin entwendet. In diesem Zusammenhang wurde ein verdächtiges Verhalten von 4 Jugendlichen mitgeteilt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330

