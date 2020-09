Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unfallflucht auf dem Parkplatz am Krankenhaus in Sulzbach

Sulzbach (ots)

Am Montag, dem 31. August 2020 zwischen 06:00 Uhr - 14:45 Uhr war der Pkw der Geschädigten (1er BMW, schwarz) auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Sulzbach, An der Klinik 10, geparkt. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in streifte vermutlich beim Ein-/Ausparken den geparkten PKW der Geschädigten an der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der/die unbekannte Fahrzeugführer/in unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

