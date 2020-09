Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Täterfestnahme nach Rollerdiebstahl in 66280 Sulzbach

Sulzbach/Saar (ots)

Am frühen Morgen des 01.09.2020 beobachtete ein aufmerksamer Bürger wie zwei verdächtige Personen sich mitten in der Nacht an zwei Rollern in der Sulzbacher Innenstadt zu schaffen machten. Gegen 01:08 Uhr teilte er seine Wahrnehmung der Polizei mit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten durch die Polizeikräfte zwei Täter mit einem gestohlenen Roller aufgegriffen werden. Ein zweiter aufgebrochener Roller befand sich in unmittelbarer Nähe. Neben Aufbruchswerkzeug konnten bei den Tätern noch Betäubungsmittel und ein verbotener Schlagring aufgefunden werden. Die beiden jeweils 23 Jahre alten Beschuldigten müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel.-Nr.: 06897/9330 entgegen.

