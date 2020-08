Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht

Quierschied (ots)

Am Samstag, 29.08.2020, zwischen 07:10 Uhr und 07:45 Uhr, kam es offenbar zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Friedhofes in Quierschied. Der Unfallverursacher touchierte den parkenden Pkw der Geschädigten und verursachte einen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel in einer Höhe von 27 bis 75 cm.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

