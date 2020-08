Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Tierquäler in Quierschied

Quierschied (ots)

Am Samstagvormittag (22.08.2020) wurde eine Katze, welche in der Hirschfeldstraße in Quierschied zu Hause ist, von einem Unbekannten mit einem Messer derart schwer verletzt, dass sie sofortige tierärztliche Hilfe benötigte. Der "Tierhasser" hatte, laut Angaben der Tierärztin, dem Tier mit einem Messer eine ca. 5-7 cm lange und sehr tiefe Wunde am Bauch / Hinterbein mutwillig zugefügt. Auch wird vermutet, dass der Täter nicht alleine gehandelt haben kann, da die Katze vermutlich festgehalten wurde.

Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.

Nach der tierärztlichen Behandlung konnte die Katze mit ihren Besitzern wieder nach Hause und wird sich nun erholen.

Wer im Tatzeitraum in der Nähe der Hirschfeldstraße verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen hat und Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel. 06897 / 933 0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell