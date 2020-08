Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Dudweiler (ots)

In der Nacht zum 15. August 2020 kam es im Bereich der Hermann-Löns-Straße, der Kantstraße sowie im Hofweg zu mehreren Fällen von Graffiti. Durch die Täter wurden u.a. Gartenzäune, Verteilerkasten und der Abfahrtsplan einer Bushaltestelle mit Farbe besprüht. Ein Anwohner beobachtete am 14. August 2020 gegen 23:30 Uhr drei jünge Männer bei der Tatausführung. Die Männer waren ca. 18 bis 20 Jahre alt. Zwei trugen eine Jeans, der dritte Mann war mit einer kurzen Hose bekleidet. Bereits im Zeitraum vom 12. Juli 2020, ca. 11 Uhr, bis zum 13. Juli 2020, ca. 09:30 Uhr, kam es in diesem Bereich zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hier wurden mehrere Garagentore durch das Aufsprühen von Farbe beschädigt. Auf die gefertigte Pressemitteilung vom 13. Juli 2020 wird verwiesen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897-9330) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- ESD

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell