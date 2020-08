Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Mehrere Einbrüche in Dudweiler

Dudweiler (ots)

Am 12. August 2020 wurden der Polizeiinspektion Sulzbach insgesamt drei Einbrüche gemeldet, die sich im Bereich Dudweiler ereignet haben.

Die erste Tat ereignete sich zwischen dem 10. August 2020, 10:00 Uhr, und dem 12. August 2020, 10:00 Uhr. Hier verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumlichkeiten eines Restaurants in der Sudstraße. Nach Angaben eines Verantwortlichen seien u.a. mehrere Flaschen Cremant und Wein sowie eine Industriekaffeemaschine entwendet worden. Der Schaden liegt bei ca. 500 EUR.

Zwei weitere Einbruchsversuche in Wohnhäuser ereigneten sich am 12. August 2020 in der Zeit vom 09:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Pfaffenkopfstraße in Dudweiler-Pfaffenkopf und ebenfalls im Zeitraum vom 10. August 2020, 10:00 Uhr, bis zum 12. August 2020, 10:00 Uhr in der Rehbachstraße in Dudweiler-Flitsch. In beiden Fällen gelang es dem oder den Tätern nicht, sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Der hierbei verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

