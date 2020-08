Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Erneut zerkratzter Pkw im Fichtenweg

Sulzbach (ots)

Am 11. August 2020 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr einen im Fichtenweg zum Parken abgestellten Pkw. Durch die Tathandlung wurde die Beifahrertür des Fahrzeuges beschädigt. Bereits im Juli kam es in diesem Bereich zu gleichgelagerten Delikten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897-9330) in Verbindung zu setzen.

