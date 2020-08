Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: 55-jähriger wollte mit Falschgeld bezahlen!

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020 versuchte ein 55-jähriger Mann gegen 17:45 Uhr mit einem gefälschten 20 EUR Schein in einem Discounter in Saarbrücken-Dudweiler seine Waren zu bezahlen. Dies fiel jedoch der Kassiererin beim Bezahlvorgang auf und sie verständigte daraufhin die Polizei. Das Falschgeld wurde sichergestellt und den Mann erwarte nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell