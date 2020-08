Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kennzeichendiebstahl

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

In der Nachtzeit von Freitag auf Samstag kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in 66125 Dudweiler. Im Wohngebiet "Im Birkenfeld/Am Geisenberg" wurden von einer Mercedes A-Klasse beide amtlichen Kennzeichen demontiert und entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise, auch verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang, erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330

