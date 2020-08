Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sulzbach/Saar (ots)

Am 04.08.2020, zwischen 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in der Sulzbachtalstraße in 66280 Sulzbach. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür eines parkenden Pkw. Die Beschädigung ist querverlaufend in einer Höhe von 78 cm und ca. 20 cm lang. Der Pkw stand zur Tatzeit in einer Parkbucht vor einem Einkaufsmarkt in Sulzbach (Höhe Nr. 72).

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

