Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannte wüteten am Vereinsheim des Schäferhundevereins Quierschied

Quierschied (ots)

In der Zeit vom 2. August 2020, 19:00 Uhr, bis zum 3. August 2020, 17:30 Uhr, beschädigten Unbekannte diverse Gegenstände am Vereinsheim des Schäferhundevereins OG Quierschied e.V. Die Täter rissen einen Bewegungsmelder ab, beschädigten eine Lichterkette sowie die Dachrinne und besprühten ein Schild mit goldener Farbe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulzbach (Tel.: 06897-9330) in Verbindung zu setzen.

