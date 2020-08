Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand zweier Mülltonnen an der Bushaltestelle am Dudoplatz

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Sonntagnachmittag, des 02.08.20, rückten die Feuerwehr und die Polizei gegen 14:15 Uhr zu zwei brennenden Mülltonnen an der Bushaltestelle am Dudoplatz in Saarbrücken-Dudweiler aus. Offensichtlich wurden die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Sulzbach, Telefon 06897-9330

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/933230

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell