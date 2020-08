Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Täter zertrümmert Glasflasche auf dem Kopf eines Passanten und ohrfeigt im Anschluss eine Busfahrerin

Sulzbach (Saar) (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann aus Saarbrücken schlug am 01.08.2020 gegen 20:00 Uhr einem 36-jährigen Sulzbacher völlig unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf. Tatort war der Parkplatz in der Bahnhofstraße in Sulzbach. Der Geschädigte mußte anschließend im Krankenhaus versorgt werden, er wurde zum Glück zur leicht verletzt. Das Opfer und der Täter kannten sich nicht. Anschließend stieg der Täter in einen Bus in Richtung Saarbrücken ein. Dort zeigte er der Busfahrerin einen offensichtlich ungültigen Fahrschein vor.Die Busfahrerin verweigerte ihm daraufhin die Fahrt. Der Täter rastete im Anschluss aus und schlug der Busfahrerin mit der flachen Hand ins Gesicht. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter schließlich im Hofweg in Dudweiler festgestellt werden. Warum der Mann derart ausrastete, ist noch unklar.

