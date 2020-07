Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Giftköder ausgelegt

Saarbrücken-Herrensohr (ots)

Am Donnerstag (30.07.2020) wurde die PI Sulzbach über möglicherweise ausgelegte Giftköder in 66125 Saarbrücken-Herrensohr informiert. Bei einer polizeilichen Überprüfung konnte in Herrensohr, auf dem Verbindungsweg zwischen den parallel laufenden Petrusstraße / Rosenstraße, verdächtiges Futter aufgefunden werden. Diese vermutlich vergifteten Köder waren im Grünstreifen haufenweise ausgelegt. Bei der Inaugenscheinnahme konnten in den Wurst- bez. Fleischstückchen eine milchig glänzende Flüssigkeit sowie kleine pinkfarbene Körnchen (vermutlich Rattengift) festgestellt werden.

Als Tatzeitraum kommt vermutlich die Zeitspanne zwischen dem 29.07.2020, 22:30 Uhr, und 30.07.2020, 11:00 Uhr, in Betracht.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell