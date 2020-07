Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

66299 Friedrichsthal (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:28 Uhr, kam es auf der L 258, Grühlingstraße zwischen Sulzbach und Friedrichsthal, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer geriet mit seinem mit drei weiteren Fahrzeuginsassen besetzten Pkw in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Fahrzeugführer nahm sodann ein Ausweichmanöver vor, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dennoch kam es zum Fahrzeugkontakt, infolgedessen sich der Pkw des Unfallverursachers drehte und schließlich auf der Beifahrerseite liegend in Unfallendstellung kam. Anschließend kam es dann noch zu einer weiteren Kollision des ausweichenden Fahrzeugführers mit einem dem Unfallverursacher nachfolgenden Pkw. Alle Fahrzeuginsassen der drei beteiligten Pkw, insgesamt 6 Personen, wurden leicht verletzt und nur vorsorglich in umliegende Kliniken verbracht. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht. Allerdings wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die L 258 für insgesamt 3 Stunden voll gesperrt. Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme u.a. durch die Feuerwehren Sulzbach und Altenwald unterstützt, hier: durch Ausleuchtung der Unfallstelle.

