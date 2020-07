Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Sulzbach

Sulzbach (ots)

In der Zeit vom 18. Juli 2020, ca. 21:45 Uhr, bis zum 19. Juli 2020, 16:30 Uhr, zerkratzten bisher unbekannte Täter zwei Pkw, die in der Goldene-Au-Straße geparkt waren. Anfang und Mitte dieses Monats kam es im Fichtenweg bereits zu sechs gleichgelagerten Taten. Ein Tatzusammenhang wird angenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf ca. 9.600 EUR. Die bisherigen Ermittlungen und ein Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Sulzbach führten bisher nicht zu einem Ermittlungserfolg. Bisher gibt es nur vage Täterhinweise. Weitere Zeugen werden daher eindringlich gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330, in Verbindung zu setzen.

