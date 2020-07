Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch mit hohem Sachschaden

Friedrichsthal (ots)

In der Zeit vom 13. Juli 2020 bis zum 15. Juli 2020 kam es auf dem RAG-Gelände in der Ostschachtstraße in Friedrichsthal, gegenüber des THW, zu einem Einbruch in ein Reifenlager. Hier wurden durch den oder die Täter u.a. mindestens 15 Komplettsätze an Alufelgen entwendet. Der Wert des Diebesguts liegt nach einer ersten Einschätzung bei ca. 43.000 EUR. Zum Abtransport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- ESD

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell