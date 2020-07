Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zerkratzte Fahrzeuge im Fichtenweg

Sulzbach (ots)

Am 15. Juli 2020 wurden im Fichtenweg in Sulzbach mehrere Fahrzeuge beschädigt. Laut der Aussage eines Zeugen könnten Kinder für die Tat in Frage kommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330, entgegen.

