Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Pkw-Aufbruch in Dudweiler - Zeugen gesucht

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (15.07.2020) wurde gegen 04:15 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkws in der Schlachthofstraße in Saarbrücken-Dudweiler eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten des Fahrzeugführers. Durch das Auslösen des akustischen Signals der Alarmanlage wurde der Täter bei der Tat gestört und flüchtete mit dem Diebesgut vom Tatort. Strafrechtliche Ermittlungen seitens der Polizei wurden aufgenommen. Die Polizei erinnert aus diesem Anlass noch einmal daran, keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897/9330 zu melden.

