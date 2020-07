Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange nach Familienstreit

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Bereits gestern, am späten Nachmittag, kam es in Dudweiler zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels einer Eisenstange, bei der ein 36jähriger Mann verletzt wurde. Vorausgegangen war ein familiärer Streit zwischen drei Angehörigen einer aus dem Kosovo stammenden Familie. Zunächst kam es nur zu verbalen Streitigkeiten, die letztlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündeten. Hierbei wurde der 36jährige von seinem 38jährigen Bruder mit einer ca. 50cm langen Eisenstange in den Schwitzkasten genommen, während der 19jährige Sohn des Angreifers nach dem 36jährigen trat. Als dieser sich aus dem Würgegriff befreien konnte, schlug der 38jährige nun mit der Eisenstange auf den 36jährigen ein. Dadurch erlitt er mehrere Verletzungen an Kopf und Körper. Erst als die Ehefrau des 36jährigen dazwischen ging, ließen die Angreifer von dem Mann ab. Er wurde danach ins Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Nach jetzigem Erkenntnisstand wird er glücklicherweise keine bleibenden Schäden davontragen. Die beiden Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell