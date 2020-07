Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Saarbrücken-Dudweiler

Sulzbach (ots)

Am Morgen des 13.07.2020 ging bei der Polizeiinspektion Sulzbach die Meldung ein, dass in der Nacht vom 12.07.2020 auf den 13.07.2020 mehrere Garagentore in der Hermann-Löns-Straße in 66125 Saarbrücken-Dudweiler mit Graffiti-Schriftzügen beschmiert und somit beschädigt wurden. Durch die eingesetzten Beamten konnte vor Ort zudem festgestellt werden, dass auch ein Objekt in der angrenzenden Schumannstraße mittels Sprühfarbe beschädigt wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel. 06897-9330) in Verbindung zu setzen.

