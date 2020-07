Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Erneuter Einbruch in eine Discounter-Filiale in Saarbrücken-Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am 11.07.2020 kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 04:15 Uhr, zum wiederholten Male innerhalb der letzten Wochen zu einem Einbruchdiebstahl in die Filiale eines Discounters in der Sulzbachtalstraße. Der Täter hatte gewaltsam die beiden Schiebetüren eingedrückt und sich auf diese Weise Zugang zu den Verkaufsräumen verschafft. Er hatte es offenbar auf Spirituosen abgesehen, welche er in einer mitgeführten Tasche verstaute. Bei der Tat wurde er von der Videoüberwachungsanlage erfasst. Der Mann konnte durch die Polizei auf diese Weise identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen amtsbekannten Serientäter handeln dürfte. Gegen den Täter wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

