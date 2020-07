Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand eines Gartenhauses mit hohem Sachschaden

Quierschied (ots)

Am frühen Morgen, gegen 05:30 Uhr, kam es zu einem Brand in Quierschied. Durch eine Zeugin wurde mitgeteilt, dass ein Gartenhaus "lichterloh" brenne. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gartenhaus in Vollbrand, wobei das Feuer bereits auf einen Holzunterstand des Nachbaranwesens übergegriffen hatte. In dem Gartenhaus waren - neben diversen Werkzeugen und Elektrogeräten - auch 5 Motorräder abgestellt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Gartenhaus war allerdings völlig zerstört, der benachbarte Holzunterstand ebenfalls zum Teil abgebrannt. Des weiteren waren mehrere Rollläden des Wohnhauses durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell