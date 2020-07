Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand einer Gartenlaube

Dudweiler (ots)

In der Nacht zum 8. Juli 2020 kam es in den "Herrensohrer Wiesen" in Dudweiler zu einem Brand einer Gartenlaube. Das Gartenhaus wurde hierbei vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330, entgegen.

