Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruchdiebstahl in Handyladen in Dudweiler

Dudweiler (ots)

Am frühen Morgen des 5. Juli 2020 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Straße "Am Markt" in Dudweiler ein. Der Täter zerschlug die Schaufensterscheibe mittels eines mitgeführten Schlagstockes und verschaffte sich so Zutritt zum Innern des Geschäfts. Hier zerschlug er einige Glasvitrinen und entwendete diverse "Handydummies". Aufgrund des Lärms, den der Täter bei seiner Tatausführung verursachte, wurden mehrere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam und störten den Täter bei der Tatausführung. Während seiner Flucht wurde der Täter zeitweise durch Zeugen verfolgt. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Gefährdung für Privatpersonen, die sich in eine solche Situation begeben, hin. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330, entgegen.

