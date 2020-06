Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Auffinden einer Cannabis-Aufzuchtanlage

Schiffweiler-Heiligenwald (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, entdeckten Beamte des Kriminaldienstes Sulzbach in Schiffweiler-Heiligenwald eine Cannabis-Aufzuchtanlage sowie nicht geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Die Beamten hatten die Wohnung der 27-jährigen Beschuldigten und mutmaßlichen Betreiberin der Aufzuchtanlage betreten nachdem sie in einem anderen Verfahren einen Hausdurchsuchungsbeschluss beim zuständigen Gericht erwirkt hatten. Die Wohnungsinhaberin war nicht vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Person wurde jedoch eingeleitet. Die Betäubungsmittel und weitere Beweismittel wurden sichergestellt.

