Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Friedrichsthal (ots)

Am Dienstag den 09.06.2020 gegen 16.45 Uhr, kam es in der Saarbrücker Str. in Friedrichtsthal zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen, als der Fahrer eines weissen Fiat Punto im Bereich zwischen der Karlstraße und der Grubenstraße zweimal trotz Gegenverkehrs überholte. Nur durch das umsichtige Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein folgenschwerer Unfall vermieden werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach Tel.: 06897-9330

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell