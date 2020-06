Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannter stößt Frau die Rolltreppe herunter

Sulzbach-Saar (ots)

Saarbrücken / Dudweiler: Am 08.06.2020 gegen 19:30 Uhr kam es in der "Dudo-Galerie" in Saarbrücken Dudweiler zu einem Vorfall, bei dem eine 61 jährige Frau aus Saarbrücken-Dudweiler von einer bisher unbekannten Person von der Rolltreppe runter gestoßen wurde. Hierbei stieß der bislang unbekannte Mann die Geschädigte von der obersten Stufe der Rolltreppe in der Galerie, wodurch diese zu Fall kam. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt; sie trug eine Platzwunde an der Lippe davon. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulzbach zu melden. Tel.: 06897 / 9330

