Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand einer überdachten Terrasse

66299 Friedrichsthal-Bildstock (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 05:25 Uhr, kam es zum Brand einer überdachten Terrasse im rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Illinger Straße in Friedrichsthal-Bildstock. Ein Nachbar war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die im betroffenen Haus befindliche Familie hatte das Feuer zwischenzeitlich ebenfalls bemerkt und hatte sich schnell in Sicherheit begeben können. Der Brand konnte recht schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Durch das Brandgeschehen wurden das Terrassendach, Mobiliar sowie Teile der angrenzenden Garagenfassade beschädigt. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

