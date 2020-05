Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand von mehreren Sträuchern in Quierschied

66287 Quierschied (ots)

Ein bisher unbekannter Täter begab sich am 04.05.2020 gegen 17:20 Uhr zu einem Mehrparteienanwesen der Rathausstraße in Quierschied. Dort setzte die Person auf unbekannte Art und Weise eine Reihe von Thuja-Sträuchern in Brand. Nur durch ein schnelles und beherztes Einschreiten mehrerer Anwohner konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten und somit ein größerer Schaden verursacht wird. Hinweise zum den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulzbach zu melden, Tel.: 06897 / 9330

