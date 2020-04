Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung, 2 Fälle

66280 Sulzbach/Saar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:15 Uhr und 00:40 Uhr, kam es zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen in der Lazarettstraße in 66280 Sulzbach. In beiden Fällen wurden Glasflaschen gegen die Gebäudefassade, hier: gezielt gegen Wohnungsfenster im 1. OG eines Mietshauses, geworfen. Durch die Tathandlungen wurden in beiden Fällen die jeweiligen Fensterscheiben beschädigt. Derzeit bestehen Hinweise auf zwei Tatverdächtige, wobei eine Person mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen sein soll. Spurenträger wurden sichergestellt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 9330.

