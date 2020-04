Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Ladendiebstahl - Keine Chance für Wiederholungstäter

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstagvormittag versetzte sich ein Polizeibeamter der Polizei Sulzbach spontan in den Dienst, als er in einem Supermarkt in Saarbrücken einen Ladendieb auf frischer Tat beobachtete. Der Täter war dem Beamten aus einer Vielzahl von Diebstählen im Bereich Dudweiler bekannt. Heute wurde er dabei beobachtet, wie er Whisky stehlen wollte. Beim Verlassen des Marktes stellte der Beamte dann den Täter, gemeinsam mit der zuvor informierten Geschäftsleitung. Die gestohlene Getränkedose wurde sichergestellt und der Dieb wurde des Einkaufsmarktes verwiesen. Nun erwartet den sichtlich überraschten Täter eine wiederholte Strafanzeige wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.

