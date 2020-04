Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsnfallflucht

66287 Quierschied (ots)

Am Vormittag des 23.04.2020, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens Rathausstraße 28a in Quierschied. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen parkenden Pkw Audi Kombi. Obwohl erkennbarer Sachschaden an dessen Stoßstange entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulzbach zu melden, Tel.: 06897 / 9330.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell