Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch in Einkaufsmarkt

Saarbrücken - Dudweiler (ots)

Am 21.04.2020, gegen 02:40 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Sulzbachtalstraße in Saarbrücken - Dudweiler zu einem Einbruch. Eine männliche Person verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und verursachte dabei Sachschaden an den Eingangstüren. Danach entwendete er alkoholische Getränke sowie mehrere Packungen Zigaretten. Trotz intensiver Fahndung konnte die Person am Tatort nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Es konnten jedoch Spuren gesichert werden, welche auf den Täter hinweisen.

