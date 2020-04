Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Versuchter Einbruch in Baustoffhandel

Sulzbach - Altenwald (ots)

Am 20.04.2020, gegen 23:21 Uhr, kam es in einer Firma für Baustoffhandel in Sulzbach - Altenwald zu einem versuchten Einbruch. Die Täter, eine 22 jährige Frau, ein 22 jähriger Mann sowie ein 29 jähriger Mann, konnten noch vor Ort festgenommen werden. Sie hatten bereits Werkzeuge und Baumaterial zum Abtransport in einem mitgeführten Fahrzeug bereitgestellt. Nun erwartet alle der beteiligten Personen ein Ermittlungsverfahren.

