Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Wohnungseinbruch - Täter lassen Geldbeutel mit ihren Papieren zurück

Sulzbach / Quierschied (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.04.20, auf Sonntag, 19.04.20, ereignete sich in Quierschied-Fischbach ein Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Die Hausbewohner, ein 79jähriger Mann und dessen gleichaltrige Lebensgefährtin, waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Nachdem die beiden Täter in das Anwesen eingebrochen und mit Diebesgut wieder herausgekommen waren, wurden sie von einem aufmerksamen Nachbarn gesehen. Als dieser sie aufforderte, stehen zu bleiben, ließen die Männer ihre Beute fallen und flüchteten zu Fuß. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Verdächtigen zunächst nicht auffinden. Allerdings hatten die Einbrecher ihren Pkw vor dem Tatanwesen stehen lassen. Das Fahrzeug war unverschlossen, der Schlüssel steckte und in dem Wagen fanden die Beamten unter anderem die Geldbörsen mit den Papieren der beiden Täter. Beide waren bereits polizeibekannt. Es handelte sich um zwei 23 und 27 Jahre alte Männer aus dem Saar-Pfalz-Kreis. Diese waren auch später in ihren Wohnungen nicht anzutreffen. Allerdings erschien einer der Täter - der 23jährige Fahrzeugbesitzer - in den frühen Abendstunden bei der Polizei in Sulzbach, um sich zu stellen. Er zeigte sich geständig. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls.

