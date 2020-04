Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Jugendlicher leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Friedrichsthal nach Sulzbach

Friedrichsthal / Saar, Sulzbach / Saar (ots)

Am 04.04.2020 gegen 14:10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Sulzbach auf dem Rückweg von einem Einsatz ein Roller auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Der Fahrer sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die Beamten die Anhaltesignale eingeschaltet hatten, flüchtete der Rollerfahrer von der Karlstraße in Friedrichsthal in Richtung Sulzbach. Dabei fuhr er teilweise Geschwindigkeiten von über 80km/h und überfuhr mehrfach Stoppschilder und rote Ampeln. Von dem Rollerfahrer wurden mehrfach Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet und zu einer Vollbremsung gezwungen. Die Verfolgungsfahrt ging von der Karlstraße beginnend, über die Saarbrücker Straße, Schmidtbornstraße, Hohenzollernstraße in Friedrichthal nach Sulzbach, wo die Verfolgung weiter durch die Sulzbachtalstraße, Zur Tannenburg, Bayernstraße bis hin zum Schnappacher Weg ging. Dort konnte der Fahrer überholt und gestoppt werden. Es handelte sich um einen 17jährigen Jugendlichen aus Dudweiler. Auf dem Roller waren falsche Kennzeichen angebracht und der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem waren Manipulationen zur Leistungssteigerung an dem Roller vorgenommen worden. Der Roller wurde von der Polizei zum Erstellen eines Leistungsgutachtens sichergestellt. Den Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Verkehrsteilnehmer, die von dem Rollerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulzbach unter der 06897-9330 in Verbindung zu setzen.

