Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz unterhalb der Klinik Sulzbach

Sulzbach Saar (ots)

Am Freitag, 20.03.2020, in der Zeit zwischen 11:50h und 20:18h, stieß auf dem Parkplatz unterhalb der Klinik in Sulzbach ein unbekannte/r Fahrzeugführer/in gegen einen schwarzen, geparkten BMW X3. Der BMW wurde hierbei auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Sulzbach sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

