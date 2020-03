Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sexuelle Belästigung einer jungen Frau in Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 12:00 Uhr, wurde eine 25jährige Frau aus Saarbrücken-Dudweiler von einem bislang unbekannten Mann angegangen und sexuell belästigt. Als die Frau den Hausflur ihres Wohnhauses mit mehreren Mietparteien betrat, folgte ihr der Täter in den Flur. Zuvor war er schon eine geraume Zeit auf ihrem Fußweg nach Hause hinter ihr her gegangen. Im Flur packte er die überraschte Frau und fasste ihr über der Kleidung an die Brüste und den Intimbereich. Als die Geschädigte sich massiv zur Wehr setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Dabei wurde er von zwei Zeugen gesehen. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30jährigen Mann mit mittel- oder osteuropäischem Erscheinungsbild handeln. Der Mann ist ca. 1,80m - 1,85m groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare, einen Dreitagebart und sprach akzentfreies Deutsch. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, 06897/933-0.

