Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: "Krawallmacher" beschädigen Verkehrszeichen in Quierschied

Quierschied (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Rathausstraße / Ecke An der Hirtenwies in Quierschied insgesamt zwei Verkehrszeichen mutwillig beschädigt. Es handelte sich dabei um ein Vorfahrtszeichen und ein Zeichen für eine Tempo-30-Zone. Die Schilder wurden mitsamt den dazugehörigen Metallpfosten mit roher Gewalt aus dem Gehweg herausgedrückt bzw. gerissen und waren für Verkehrsteilnehmer nicht mehr erkennbar. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Aktionen, die eine nicht unerhebliche Gefahr für den Straßenverkehr mit sich bringen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell