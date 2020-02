Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

66299 Friedrichsthal (ots)

Am Fetten Donnerstag, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es zu mindestens zwei Fällen von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. In beiden Fällen wurden jeweils die Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen. Eines der beschädigten Fahrzeuge, ein PKW BMW, gehört zu einer lokalen Pizzeria und war auf dem Rathausplatz in Friedrichsthal abgestellt. Der zweite beschädigte Pkw, ein PKW der Marke Ford, parkte im Tatzeitraum in räumlicher Nähe, im Bereich der Beethovenstraße/Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

