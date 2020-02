Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch in Pfadfinderheim

66299 Friedrichsthal (ots)

Zwischen Samstag (15.02.) und Montag (17.02.) wurde das Pfadfinderheim in Friedrichsthal in der Schachtstraße von "Vandalen" aufgesucht. Die bisher unbekannten Täter brachen hier mehrere Räumlichkeiten auf und verwüsteten diese erheblich. Hierbei beschädigten sie unter anderem mit einer Schaufel Einrichtungsgegenstände, Türen und Fenster. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330, in Verbindung zu setzen.

