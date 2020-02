Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Vandalismus und Sachbeschädigungen in Friedrichsthal-Bildstock

Friedrichsthal-Bildstock (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2020, gegen 02:45 Uhr, hatten drei bislang unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene am frühen Morgen in der Hofstraße im Friedrichsthaler Ortsteil Bildstock diverse Blumenkübel zertrümmert, die darin befindlichen Pflanzen herausgerissen und diese im Anschluss auf die Straße geworfen. Die Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Talstraße. Sie konnten durch die herbeigerufene Polizei nicht mehr festgestellt werden. Seitens der Polizei wurden Anzeigen (u. a. wegen Sachbeschädigung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr) gefertigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330, in Verbindung zu setzen.

