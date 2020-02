Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Geldbeuteldiebstahl in Supermarkt

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020 kam es zwischen 14:00 und 14:15 Uhr zu einem Geldbeuteldiebstahl in einem Supermarkt in Saarbrücken-Dudweiler. Eine Kundin hatte ihren Geldbeutel in ihrer Handtasche aufbewahrt und diese für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt im Einkaufswagen hinterlegt. Beim Bezahlen hatte sie anschließend bemerkt, dass ihr Geldbeutel entwendet worden war. Neben einigen Ausweisdokumenten und persönlichen Gegenständen hatte der unbekannte Täter auf diese Weise auch Bargeld und Bankkarten der Geschädigten erlangt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, etwaige Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen und idealerweise am Körper zu tragen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell