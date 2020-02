Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Randalierer in Friedrichsthal

Friedrichsthal (ots)

Bereits am Freitag, den 14.02.2020, gegen 19:45 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Stockbachstraße in Friedrichsthal. Eine offensichtlich alkoholisierte, männliche Person hatte dort herumgepöbelt und einige Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen abgeschlagen. Als einer der Fahrzeugbesitzer sich zum Tatort begeben hatte und den Täter zur Rede stellen wollte, wurde dieser sofort ausfällig und fing an, den Zeugen zu beleidigen und zu bedrohen. Er zückte weiterhin ein Springmesser und zeigte sich äußerst aggressiv. Der Täter konnte von seinen Begleitern zurückgehalten werden und flüchtete beim Erscheinen der Polizei zunächst. Er konnte wenig später aber festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Der Täter musste die Nacht letztlich in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

