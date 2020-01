Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch in Tankstelle, Diebstahl von Zigaretten

Göttelborn/Saarland (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:35 Uhr, brachen vier bislang unbekannte Täter in die Tankstelle in Göttelborn ein. Drei der Täter hebelten die gläserne Haupteingangstür auf, während der vierte Täter Schmiere stand. Die Täter begaben sich zielgerichtet zu den Regalen mit Zigaretten und packten diese in mitgebrachte Grünschnittsäcke. Die gläsernen Regaleinlagen wurden im Kassenbereich auf den Boden geworfen und gingen zu Bruch. Ca. 2 Minuten nach Betreten der Tankstelle verließen die Täter diese wieder und flüchteten anschließend mit einem dunkelfarbigen BMW, vermutlich 5er Touring, in Richtung Holz. Auf dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Die Summe des Diebesgutes dürfte nach ersten Einschätzungen im vierstelligen Bereich liegen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektionen aus Sulzbach, Neunkirchen und der Bundespolizei führten nicht zum Aufgreifen der Täter.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulzbach unter der 06897-9330

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell