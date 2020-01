Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: PKW-Brand greift auf Wohnhaus über

Sulzbach / Saar (ots)

Am 21.01.2020 ging um 16:20 Uhr bei der Polizei die Meldung über einen Fahrzeugbrand in Sulzbach - Hühnerfeld ein. Beim Eintreffen des ersten Streifenkommandos hatten die Flammen bereits von dem in einer Garage geparkten Fahrzeug auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Anwesen retten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Hinsichtlich der Brandursache werden von der Polizei noch Ermittlungen durchgeführt. Durch den Brand wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- DGL

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330

E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell