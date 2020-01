Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Täterfestnahme nach Einbruch in Wohnhaus

Sulzbach/Saar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 14.01.2020, gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei Sulzbach mitgeteilt, dass gerade zwei Personen in ein Wohnhaus einbrechen. Das Gebäude wurde sofort durch Kräfte der Polizei Sulzbach und Saarbrücken-Stadt umstellt. Dabei versuchte einer der Täter aus dem Anwesen zu flüchten. Als er die Polizei sah, lief er zurück in das Gebäude. Das Wohnhaus wurde durchsucht. Der Täter konnte in einem Kleiderschrank versteckt gefunden werden. Er hatte mehrere Armbanduhren entwendet. Der Täter, ein 35-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Täter, der vermutlich Schmiere gestanden hatte, konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: - männlich - schlanke Figur - schwarze Oberbekleidung - Rucksack

Hinweise bitte an die Polizei in Sulzbach, Tel.: 06897/9330

